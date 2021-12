Carlos Carvalhal - Reprodução

Carlos CarvalhalReprodução

Publicado 15/12/2021 20:44 | Atualizado 15/12/2021 21:55

Rio - O treinador Carlos Carvalhal ficou mais próximo de acertar o contrato com o Flamengo para a próxima temporada. De acordo com o portal "Esporte News Mundo", o técnico português não aceitou renovar o vínculo com o SC Braga e, além disso, teria dito que pretende assumir o Rubro-negro.

A proposta do Braga teria previsão de término em junho de 2023, além de um aumento salarial. A negociação estava acontecendo desde outubro, mas o treinador Carlos Carvalhal recusou a oferta após o Flamengo ter entrado em contato.

O vice de futebol, Marcos Braz, e o diretor executivo de futebol, Bruno Spindel, devem viajar à Europa nesta semana para resolver as tratativas para pagar a multa rescisória do treinador português. O valor gira em torno de R$ 10 milhões, na cotação atual, mas com a possibilidade de aumentar para R$ 16 milhões em janeiro.