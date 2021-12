Rodolfo Landim foi reeleito para seguir no comando do Fla - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 15/12/2021 21:17

Rio - O zagueiro Victor Cuesta, do Internacional, está sendo monitorado pelo Flamengo, de acordo com o portal do Marcus Castro. O jogador cumpre contrato com o Colorado até junho de 2022, mas com a possibilidade de assinar um pré-contrato no dia 1 de janeiro.

O Rubro-negro deve disputar a atenção do zagueiro Victor Cuesta com o São Paulo para contar com o atleta na próxima temporada. O veterano é incontestável no Internacional e o clube gaúcho não pretende aliviar para liberar o jogador.

O plantel do Flamengo conta com os zagueiros Rodrigo Caio, David Luiz, Léo Pereira, Gustavo Henrique e Bruno Viana. O último não deve renovar o vínculo com o Rubro-negro e pode abrir espaço para a chegada de mais um atleta para atuar no setor defensivo.