Gabigol - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

GabigolFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 15/12/2021 18:32

Rio - O jornalista Renato Maurício Prado exaltou, na "Live do Flamengo", do portal "UOL", nesta quarta-feira, o atacante Gabigol após comentar sobre o interesse do Barcelona no jogador rubro-negro. De acordo com o jornal espanhol "Diário Gol", o Barça estaria interessado em desembolsar mais de R$ 120 milhões, na cotação atual, para contratar o atleta.

"Me causa estranheza isso, porque o Gabigol não está no radar de grandes clubes europeus. Mas o Barcelona é um caso meio à parte, está meio bagunçado, zoneado e tal. Mas assim, o Barcelona não está com dinheiro para chegar aqui e pagar a multa do Gabigol, que é alta. Falam em pagar R$ 120 milhões. Vão tirar não sei de onde, porque o clube está afundado em dívida. Ainda saiu da Liga dos Campeões. Não vejo muita perspectiva, não", disse Renato Maurício Prado.

"Só acho que, talvez, tenha alguma veracidade pela situação caótica do Barcelona. Se fosse o Barcelona de antigamente, duvido que viesse atrás do Gabigol. Mas o Barcelona está em uma bagunça tão grande que, de repente, quem sabe algum gênio da lâmpada lá desses que estão destruindo o Barcelona. Hoje é um timeco perto da história dele. Algum gênio da lâmpada tenha dito que vai buscar o Gabigol para o lugar do Aguero. Tomara que não seja verdade, porque para o Flamengo é muito ruim", concluiu.