Marcos Braz e Bruno Spindel Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 15/12/2021 15:04

Rio - O técnico espanhol Fran Escribá, de 56 anos, demonstrou interesse em fazer uma mudança de ares na carreira e pediu ao seu staff para procurar algum clube no Brasil. Livre no mercado, o treinador pediu uma atenção especial para colher informações sobre o Flamengo. A informação é do portal "Goal".

O último clube de Fran Escribá foi o Elche, da Espanha, quando pediu demissão em novembro. Ao longo da carreira, o treinador espanhol comandou o Getafe, Villarreal e Celta de Vigo. Por outro lado, fez história no Elche quando levou a equipe à primeira divisão do Campeonato Espanhol em 2013 com recorde pontos.

O Flamengo está sendo muito valorizado pelos empresários e treinadores europeus, principalmente pelo fato de que busca um novo técnico para a próxima temporada. A tendência é de que nos próximos dias ocorra uma definição com o novo comandante do Rubro-negro. Além disso, o vice de futebol, Marcos Braz, pode embarcar para a Europa a qualquer momento.