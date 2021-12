Carlos Carvalhal - Reprodução

Publicado 15/12/2021 13:42

Rio - Após não conseguir acertar com Marcelo Gallardo e Jorge Jesus, o Flamengo está longe de fechar com outro técnico estrangeiro. De acordo com informações da "ESPN Brasil", a multa de 10 milhões de euros (R$ 63,1 milhões), deverá atrapalhar o acordo entre as partes. O portal da emissora, no entanto, revelou critérios que o Rubro-Negro irá adotar em uma nova busca por um técnico.

A preferência do Flamengo é pela contratação de um técnico português, por conta da facilidade do idioma. Além disso, o Rubro-Negro deseja um comandante que traga uma comissão técnica completa. O Rubro-Negro avalia que um dos erros que cometeu na contratação de Domènec Torrent foi contratá-lo sozinho.

Com Carvalhal distante, o favoritismo para assumir o Flamengo passa a ser de Vitor Pereira. O técnico está perto de deixar o Fenerbahçe, da Turquia. Com passagem pelo Porto, o comandante teria a vantagem de chegar ao Flamengo, sem qualquer custo. No entanto, o Rubro-Negro ainda avalia outras possibilidades.