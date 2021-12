Everton ribeiro - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Everton ribeiro - Foto: Marcelo Cortes / FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 15/12/2021 17:58

Rio - O meia-atacante Everton Ribeiro fez uma "promessa" em suas redes sociais, na última terça-feira, sobre a próxima temporada do Flamengo e destacou que o foco é "ser campeão". Por outro lado, os torcedores interagiram com a publicação em tom de crítica e pediram imediatamente a saída do jogador.

"Mais uma temporada se encerra e eu agradeço a Nação por todo apoio de sempre. Hora de refletir sobre os erros para corrigi-los, descansar e voltaremos melhores e em busca daquilo que a gente sabe que vocês merecem: vitorias e títulos. Meu foco é o Flamengo ser campeão. Compromisso e dedicação jamais irão faltar. Estamos juntos", destacou Everton Ribeiro no Twitter.

No entanto, apesar de reconhecer que precisa "refletir sobre erros e corrigi-los", alguns torcedores do Flamengo não embarcaram na narrativa do jogador e pediram para ele sair do Rubro-negro.

10 anos dps o "capitão" aparece!

pqp em.

reflita msm, seu futebol caiu junto com o cabelo. — isa.ᶜʳᶠ (@isazcrf) December 14, 2021