Fla venceu Supercopa em abril - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 15/12/2021 19:54

Rio - Com o Atlético-MG muito perto de garantir o título da Copa do Brasil e já com a taça do Brasileirão na mão, o Flamengo deve se classificar para a disputa da Supercopa do Brasil em 2022. No entanto, na opinião do jornalista Leonardo Baran, o Rubro-Negro não deveria entrar em campo na decisão, já que não conquistou nenhum título em 2021.

"Flamengo ganhou nada em 2021 e pode ser o supercampeão. Esse jogo da Supercopa do Brasil não deveria existir este ano. Flamengo deveria repetir o feito de 1987: não cumprir o regulamento, não entrar em campo e dar o título ao adversário", disse o comentarista.

Desde a retomada da Supercopa do Brasil, o Flamengo foi o campeão das duas edições. O Rubro-Negro superou o Athletico-PR 2020 e bateu o Palmeiras neste ano.