Repórter do Grupo Globo revela que Carlos Carvalhal, especulado no Flamengo, tem interesse na InglaterraFoto: Geoff Caddick/AFP

Publicado 15/12/2021 21:51

Rio - O repórter Eric Faria, do Grupo Globo, revelou em suas redes sociais, nesta quarta-feira, que o treinador Carlos Carvalhal, manifestou interesse em fazer uma mudança de ares na Inglaterra. O técnico português é o favorito da diretoria rubro-negra para assumir o Flamengo em 2022.

"Conversei há pouco com um grande repórter da TV de Portugal que me passou a seguinte informação sobre o Carvalhal. O treinador disse pra ele que não teve nenhum contato IMPORTANTE com o Flamengo por agora. E que o presidente do Braga revelou que Carvalhal tem interesse na Inglaterra. Aguardemos", disse Eric Faria no Twitter.

"Falam em Vitor Pereira, Carlos Carvalhal, Pedro Martins, André Villas Boas, Rui Vitória. Enfim, vários nomes portugueses. Só lembrar que durante a passagem meteórica do Gabigol pelo Benfica, o treinador naquela época era o Rui Vitória", concluiu.