Rio - Em busca de um novo técnico, o Flamengo também vem definindo prioridades em seu elenco. O Rubro-Negro iniciou recentemente as conversas para renovação do vínculo com Rodrigo Caio . A decisão do clube carioca, no entanto, não agradou o jornalista Renato Maurício Prado.

"É um absurdo completo, não faz o menor sentido. Um jogador que nos últimos dois anos passou mais tempo no departamento médico do que em campo, e tem contrato ainda até 2023. Não faz o menor sentido se falar em renovação. Nenhum, zero. Pelo contrário, é uma insanidade, é uma irresponsabilidade. O mínimo que o Flamengo deveria fazer com o Rodrigo Caio, que está com o contrato em vigor, é ver como vai desempenhar em 2022. Se em 2022 ele finalmente conseguir um equilíbrio físico que lhe permita jogar como jogou em 2019, e não estou falando nem da qualidade, mas da quantidade, pode pensar em uma renovação. Mas se continuar mais tempo no departamento médico que em campo, qual o sentido faz estender o contrato com um jogador desse?", disparou em declaração ao portal "UOL".

Com 28 anos, Rodrigo Caio chegou ao Flamengo no início de 2019, quando fez grande temporada. De lá para cá, o defensor disputou 125 partidas e é considerado titular absoluto no atual elenco rubro-negro.

Em 2021, o camisa 3 sofreu com problemas físicos e pouco ajudou o Flamengo na temporada. Recentemente ele foi submetido a uma artroscopia no joelho e está sendo preparado para ficar 100% em fevereiro.