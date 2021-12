Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Rodolfo LandimGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 16/12/2021 10:00

Rio - Além de Carlos Carvalhal e Vitor Pereira, outro técnico português ganhou força para assumir o Flamengo nas últimas horas. De acordo com a emissora de TV "Canal 11", de Portugal, o Rubro-Negro teria entrado em contato com Pedro Martins, atual técnico do Olympiacos.

Ex-jogador da seleção portuguesa, Pedro Martins, de 51 anos, iniciou a sua carreira de treinador em 2006. Ele passou por alguns clubes de menor investimento em Portugal e antes de chegar ao clube grego, sua passagem de maior destaque foi pelo Rio Ave, quando conseguiu classificar a equipe para a Liga Europa.

A preferência do Flamengo é pela contratação de um técnico português, por conta da facilidade do idioma. Além disso, o Rubro-Negro deseja um comandante que traga uma comissão técnica completa. O Rubro-Negro avalia que um dos erros que cometeu na contratação de Domènec Torrent foi contratá-lo sozinho.