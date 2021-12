Diego Ribas conquistou muitos títulos pelo Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Diego Ribas conquistou muitos títulos pelo FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 16/12/2021 15:14

Rio - No Flamengo desde 2016, Diego Ribas é um jogador com um currículo invejável com conquistas pelo clube carioca, pelo Santos e também pelo Atlético de Madrid. Porém, sua passagem pela Juventus, da Itália, não foi das melhores. O jornal "La Gazzetta Dello Sport" divulgou uma lista na edição desta quinta-feira de brasileiros que defenderam a Velha Senhora nos anos 2000. O meia rubro-negro foi citado como um "fracasso".

A publicação, não poupou crítica e classificou o jogador como uma "grande desilusão". Na opinião do jornal, Diego Ribas fez apenas cinco bons jogos com a camisa da Juventus. Ele atuou na Velha Senhora entre 2009 e 2010, atuando em 44 jogos, marcando sete gols e dando dezoito assistências.

Atualmente, o meia, de 36 anos, renovou o seu contrato com o Flamengo por mais uma temporada. Ele começou o ano como titular com Rogério Ceni, mas perdeu espaço com a chegada de reforços como Andreas Pereira e com o retorno de Willian Arão para o meio-campo.