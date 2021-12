Jorge Jesus - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 16/12/2021 13:47

Rio - O Flamengo, enfim, decidiu intensificar sua busca por um treinador. Após 20 dias sem treinador, os dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel embarcarão rumo à Europa nesta sexta-feira com quatro nomes em pauta: Jorge Jesus, Carlos Carvalhal, Paulo Fonseca e Paulo Sousa. As informações são do site "GE".

O nome mais forte, obviamente, é o de Jorge Jesus. O Flamengo monitora a situação delicada vivida pelo treinador no Benfica e deseja conversar pessoalmente com ele para saber se há ou não o desejo de retornar ao clube onde fez história. Só após o papo com o Mister é que Braz e Spindel irão intensificar as conversas com os outros três.

No caso de Carlos Carvalhal, outro nome forte, o Flamengo mantem sua posição de não pagar multa ao Braga para contratar o treinador. No entanto, acredita que pode negociar sua liberação e cogita até incluir um jogador na negociação.

Outro nome bem analisado internamente é o de Paulo Sousa, de 51 anos, ex-meia que fez sucesso pela seleção de Portugal, Borussia Dortmund, Inter de Milão e Juventus. Apesar de o Flamengo ter sido informado que a negociação é viável, a situação dele é complexa. Ele é o atual treinador da Polônia, que disputará a repescagem para a Copa do Mundo em março.

Por fim, Paulo Fonseca é o único da lista sem clube. O treinador está livre no mercado após dirigir a Roma nas últimas duas temporadas. Ele também tem passagens por Porto, Braga e Shakhtar Donetsk.