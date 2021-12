Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 16/12/2021 12:20

Rio - Ídolo do Flamengo, Gabigol teve em 2021 a sua melhor média da carreira no futebol brasileiro. No entanto, não foi o suficiente para fazer do atacante o artilheiro do país na temporada. Pelo segundo ano seguido, o jogador rubro-negro foi superado por um veterano. Após ficar atrás de Diego Souza no ano passado, Gabigol fez menos gols que Hulk na atual temporada.

É verdade que a média de gols de Gabigol foi bem superior a do jogador do Atlético-MG. O atacante do Flamengo atuou em 45 jogos e fez 34 gols. Isso significa média de 0,75 gol por jogo. Os números superam a temporada de 2019, a melhor do ídolo rubro-negro até hoje. Naquele ano, o artilheiro entrou em campo em 59 partidas e fez 43 gols.

Para superar Gabigol, Hulk entrou em campo em 68 jogos e marcou 36 gols. A maior presença do atacante do Atlético-MG em campo se deve a alguns fatores como o fato de não ter disputado a Copa América, o que aconteceu com Gabigol, por não ter sofrido com lesões na temporada e também pelo fato do Galo ter utilizado o seu time titular durante todas as competições em 2021, algo que não aconteceu com o Flamengo.

No ano passado, Gabigol também não conseguiu ser o maior goleador do futebol brasileiro. Ele atuou em 43 partidas e fez 27 gols. Acabou sendo superado pelo veterano Diego Souza, que defendeu o Grêmio, e fez 28 gols em 54 partidas. Novamente, a média do atacante do Flamengo foi superior.