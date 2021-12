Gabigol - Reprodução

Publicado 16/12/2021 16:23

Rio - Gabigol tirou onda nas redes sociais nesta quinta-feira por ter terminado a temporada como artilheiro do Brasil. Em sua conta no Twitter, o atacante do Flamengo pediu "calma" aos seus seguidores.

De acordo com levantamento do perfil "Futmais", Gabigol terminou o ano com 37 gols, sendo 34 pelo Flamengo e três pela seleção brasileira. O vice-artilheiro foi Hullk, com 36.