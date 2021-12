Paulo Sousa entra na mira do Flamengo - Foto: JANEK SKARZYNSKI/AFP

Publicado 16/12/2021 19:48

Rio - O treinador Paulo Sousa, da seleção da Polônia, entrou recentemente na mira do Flamengo para comandar o Rubro-negro na próxima temporada. Além de ter se animado com o primeiro contato com os dirigentes, o atrito que o comandante vive com o presidente da Associação Polonesa de Futebol (APF) pode adiantar as tratativas. A informação é do portal "UOL".

Em janeiro deste ano, o treinador português foi contratado por Zbigniew Boniek, ex-jogador e lenda polonesa. Na ocasião, Boniek ocupava o cargo de presidente do órgão. Por outro lado, com Cezary Kulesza, atual mandatário, a relação não é nada agradável.

O contrato de Paulo Sousa possui cláusulas contratuais para uma renovação automática, caso a Polônia conquiste a vaga na Copa do Mundo no Catar em 2022. A seleção vai disputar a repescagem e o gatilho do vínculo autorizou a prorrogação automaticamente.

No entanto, o contrato é flexível e pode ser rompido entre ambas as partes. Por este motivo, Paulo Sousa enviou seus representantes para negociar com os dirigentes do Flamengo. O treinador português acredita que tenha mais evidência no mercado do futebol atuando como técnico do Rubro-negro.