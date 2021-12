Rodolfo Landim - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 17/12/2021 10:30

Rio - Em meio a muita especulação no futebol brasileiro, o atacante Pedro também vem atraindo interesse do futebol europeu pela sua contratação. De acordo com informações do portal "Fla Web", o Krasnodar, da Rússia, prepara uma oferta de cerca de R$ 96 milhões para contratar o atacante, de 24 anos.

A negociação envolveria 12 milhões de euros iniciais (cerca de R$ 77,58 milhões) e posteriormente mais três milhões de euros (cerca de 19,39) em acordo variável. No total, a proposta ultrapassaria os R$ 96 milhões. Apesar disso, os valores ainda são bem distantes do que o clube carioca deseja receber em caso de uma transferência do atleta.

Com vínculo até o fim de 2025, Pedro tem uma multa no valor de 100 milhões de euros (R$ 657,42 milhões) para clubes do exterior. O clube carioca desembolsou 14 milhões de euros por Pedro (cerca de R$ 87 milhões na cotação da época) para contratar o atacante, junto a Fiorentina no fim do ano passado.

De acordo com o portal "Fla Web", Pedro deseja retornar para o futebol europeu em algum momento, porém, o projeto teria que ser algo vantajoso para ele e também para o Flamengo.