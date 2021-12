Vice-presidente de futebol Marcos Braz - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 17/12/2021 15:32

Rio - O treinador português Luís Castro, do Al Duhail, do Catar, entrou na mira do Flamengo para ser o possível técnico rubro-negro na próxima temporada. O contrato do comandante com a agremiação esportiva encerra em junho de 2022. A informação é do jornal "Record", de Portugal.

O jornal português afirma que Luís Castro foi oferecido por intermediários ligados ao Flamengo. A multa rescisória para contratar o treinador, gira em torno de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,5 milhões, na cotação atual). Além disso, o profissional estaria aberto a colher mais informações sobre o Rubro-negro.

Para iniciar a busca do próximo treinador do Flamengo, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o diretor executivo da pasta, Bruno Spindel, viajam nesta sexta-feira à Europa. A tendência é de que os dirigentes retornem com um técnico acertado com o Rubro-negro.