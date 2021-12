Jorge Jesus - AFP

Publicado 17/12/2021 19:36

Rio - O jornalista Mauro Cezar Pereira afirmou, nesta sexta-feira, durante o podcast "Posse de Bola", do portal "UOL Esportes", que o treinador Jorge Jesus, do Benfica, nunca deu sinal de que queria retornar ao Flamengo para a próxima temporada. O técnico português é um dos nomes cogitados pela diretoria rubro-negra.

"A única novidade foi o surgimento de mais um nome oferecido, o Paulo Sousa, mas é aquilo que já estamos falando há um tempão, os caras vão viajar para Portugal antes do Natal, a viagem deve ser hoje, aí muito se falou no Jesus e não vai ter Jorge Jesus, só se acontecer um fato novo, se alguém disser para o Jesus 'você vai ser demitido amanhã', aí de repente ele vai e pega o Flamengo, mas ele não vai pegar o Flamengo", diz Mauro Cezar no podcast Posse de Bola do portal UOL Esportes.

"Os caras vão conversar porque têm que conversar. O Marcos Braz ir até lá e falar com o Jesus é mais ou menos como você viajar para uma cidade onde mora um amigo seu, uma pessoa com quem você trabalhou, e você vai tomar um café ou um chopp com o cara, é mais ou menos isso. Talvez até conversar com o Jesus sobre o perfil dos técnicos, isso eu imagino que vá acontecer", completou.

Além disso, Mauro Cezar destacou que Jorge Jesus está com a cabeça na Liga dos Campeões, onde enfrenta o Ajax, em fevereiro. Para o jornalista, o treinador é autoconfiante e acredita que o Benfica tem capacidade de eliminar o clube holandês.

"Esse contato, essa conversa, não significa obrigatoriamente que vá tentar tê-lo de volta ou que vá conseguir, ele não vai voltar, não vai voltar, embora ele não vá ficar muito tempo por lá, não vai voltar, ele não quer voltar, não deu nenhum sinal de que quisesse voltar, ele quer ficar lá, quer jogar a Liga dos Campeões", destacou.

"A gente conhecendo como conheceu bem, sabe que ele é muito autoconfiante, ele certamente tem na cabeça dele que consegue eliminar o Ajax. Ele tem os jogos com o Porto agora, esses podem causar problemas. Se ele perder os dois jogos, pode ser que seja demitido e não chegue nem aos jogos da Champions League, mas agora que a gente vai começar a ter algumas novidades, quando eles viajarem para lá", concluiu.