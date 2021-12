Mauro Cezar Pereira - Foto: Reprodução/ESPN

Publicado 17/12/2021 15:05 | Atualizado 17/12/2021 15:07

Rio - O comentarista Mauro Cezar Pereira, da Jovem Pan Esportes, questionou o planejamento do São Paulo após surgir o interesse em contratar o centroavante Pedro, do Flamengo, para a próxima temporada. Durante o "Esportes em Discussão", nesta sexta-feira, o jornalista relembrou a negociação do clube paulista com o lateral-direito Rodinei.

"Vazam coisas bizarras. Hoje eu vi que o São Paulo está descartando o Pedro porque custaria 7 milhões de euros. Primeiro que não custaria isso, ele custou 14 ao Flamengo e essa liquidação não faz sentido. Segundo é que o São Paulo não tem dinheiro para comprar o Rodinei, vai comprar o Pedro? Ficam iludindo e enganando o torcedor. Tem torcedor otimista e que quer acreditar em tudo. Acha que Papai Noel está chegando com um centroavante para o time dele na sacola", disse o comentarista Mauro Cezar no 'Esportes em Discussão'.



O contrato do Flamengo com o Pedro precisou desembolsar um valor em torno de R$ 90 milhões, maior do que a quantia planejada pelo São Paulo, que poderia ter formado uma oferta de R$ 44 milhões, na cotação atual. Além do Tricolor Paulista, o Palmeiras revelou interesse em contar com o centroavante para a próxima temporada, mas a negociação sequer foi encaminhada.