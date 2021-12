Rodolfo Landim - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 17/12/2021 14:24

Rio - Em busca de reforços para a temporada de 2022, o São Paulo continua observando jogadores do Flamengo. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o Tricolor sondou o lateral-direito Rodinei e o atacante Pedro para reforçar o elenco na próxima temporada.

No entanto, a contratação de Pedro já foi descartada. Os valores do atacante, de 24 anos, estão bem distantes das possibilidades do São Paulo. Além disso, o Flamengo dificilmente teria interesse de negociar o centroavante para qualquer clube brasileiro. Palmeiras e Corinthians também ventilaram o atleta.

Outro jogador que o São Paulo avaliou foi Rodinei. Atualmente, o lateral-direito é a terceira opção do setor para o Flamengo. Além do clube paulista, o Fluminense e o Internacional também já demonstraram interesse no atleta. O Rubro-Negro, no entanto, deseja vender o jogador.

Antes do fim da temporada, o Tricolor Paulista já havia ventilado dois jogadores do Flamengo: o meia Diego Ribas, que ainda não tinha renovado o seu contrato com o clube carioca, e o volante Willian Arão. Porém, nenhuma das possibilidades acabou se concretizando.