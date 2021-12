Jorge Jesus - Alexandre Vidal/Flamengo

Jorge JesusAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 17/12/2021 13:40

Rio - O jornal português Record trouxe duas informações que geram sensações diferentes nos torcedores do Flamengo. A primeira é positiva: Jorge Jesus tem o desejo de voltar ao clube carioca. Porém, a segunda é negativa: o técnico não irá se reunir com os dirigentes do Rubro-Negro que estão embarcando para Portugal em busca de um técnico.

Segundo a publicação, Jorge Jesus deseja aguardar os clássicos contra o Porto, principal rival do Benfica, que acontecem no próximo dia 23 e no próximo dia 30. O técnico estaria temendo que um encontro com dirigentes do Flamengo possa soar mal e piorar a ainda mais a sua difícil situação no comando do clube de Lisboa.

No entanto, o jornal afirma que Jorge Jesus continua sendo a grande prioridade do Flamengo para assumir o comando da equipe em 2022. Segundo a publicação, caso o técnico se reúna com os dirigentes do clube carioca será "para selar" o retorno do Mister para o clube em que conquistou a Libertadores de 2019.