Bruno Henrique, atacante do FlamengoAFP

Publicado 17/12/2021 16:03

Rio - Um dos principais jogadores do elenco do Flamengo, o atacante Bruno Henrique recebeu uma proposta para atuar no futebol russo em 2022. A oferta era de empréstimo de seis meses e acabou sendo recusada pelo Rubro-Negro. As informações são do portal "globoesporte.com".

Ex-jogador do Goiás e do Santos, o Bruno Henrique foi comprado pelo Flamengo no começo da temporada de 2019. O Rubro-Negro pagou R$ 23 milhões no atacante, que naquele ano viveu um ano praticamente perfeito sendo campeão do Carioca, da Libertadores e do Brasileirão.

Ao todo, o atacante já entrou em campo pelo Flamengo em 163 partidas, marcou 76 gols e deu 38 assistências, sendo um dos principais nomes do elenco do clube carioca ao lado de Gabigol, Everton Ribeiro e Arrascaeta.