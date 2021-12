Rodinei interessa ao Fluminense - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 17/12/2021 21:00

Rio - O diretor executivo de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, afirmou nesta sexta-feira, antes de embarcar para a Europa que, o lateral-direito Rodinei permanecerá no Rubro-negro para a próxima temporada. Especulado no Fluminense, o jogador recebeu proposta para atuar no Tricolor, em 2022.

"Rodinei é um atleta fantástico. É a mesma pessoa sempre. Muito positivo e um grande atleta. É uma temporada complicada de 2022. Tem uma série de meses com nove, dez jogos. A gente conta com Rodinei. É óbvio que qualquer atleta que façam proposta, o Flamengo vai avaliar. Várias sondades e ofertas por Rodinei, o Flamengo não aceitou nenhuma e conta com Rodinei", afirmou o dirigente Bruno Spindel.

Além do dirigente, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, viaja na manhã deste sábado para acompanhá-los nas reuniões com os candidatos ao cargo de treinador do Flamengo. Entre os nomes cotados, Jorge Jesus pode retornar ao Rubro-negro para a próxima temporada.