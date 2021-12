Jorge jesus - treinador do Benfica - Arquivo / Agencia O Dia

Publicado 17/12/2021 19:54

Rio - O diretor executivo de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, embarcou para a Europa, nesta sexta-feira, em busca de um novo treinador para o Rubro-negro. No caso do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, o dirigente viaja na manhã deste sábado para acompanhá-lo nas reuniões.

"A gente vem planejando a viagem e trabalhando bastante para preçarar o terreno e fazer viagem produtiva. Já encaminhamos uma série de conversas com treinadores. Nessa fase final você tem que encontrar pessoalmente e ter uma conversa mais próxima", disse Bruno Spindel.

Um dos nomes cogitados para assumir o Flamengo na próxima temporada, Jorge Jesus se encontrará com os dirigentes rubro-negros para colherem mais informações sobre um possível retorno ao Brasil. Além disso, Bruno Spindel afirmou que gostaria muito que o treinador português pudesse trabalhar novamente no Rubro-negro.

"O presidente já falou. O Marcos já falou. Ele tem uma história linda no Flamengo. Um trabalho que deu muito certo. Uma pessoa fantástica e fora de série. Nada mais justo que a gente falar com o Mister e entender as possibilidades. A gente gostaria que ele tivesse com a gente novamente. É uma conversa que a gente tem que ter e gostaríamos que ele tivesse novamente conosco. É uma janela complicada para treinadores europeus por conta da temporada", afirmou Bruno Spindel.