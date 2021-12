Carlos Carvalhal, do SC Braga. - Foto: Miguel Riopa/AFP

Carlos Carvalhal, do SC Braga.Foto: Miguel Riopa/AFP

Publicado 18/12/2021 12:03

Rio - Em busca intensa por um novo técnico para 2022, a diretoria do Flamengo pode ter uma boa notícia nos próximos dias. Sondado e tratado como sonho há mais de um ano, Carlos Carvalhal, do Braga-POR, pode estar de saída do clube após resultados ruins com os Braguistas.

De acordo com o jornal "A Bola", de Portugal, Carvalhal está ameaçado no cargo e o Braga, por sua vez, passou a considerar a troca no comando e sondar Bruno Pinheiro, do Estoril. Apalavrado com o Besiktas-TUR, Bruno precisaria ser convencido pela diretoria do clube português.

A pressão em Carlos Carvalhal se dá também por conta das sondagens pelo seu trabalho. Apesar de ter sofrido uma acachapante derrota por 5 a 1 na última quinta-feira para o Boavista, pela Taça da Liga, o técnico também já balança no cargo por estar inclinado a aceitar uma oferta do Flamengo.

O técnico se reunirá nos próximos dias com Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e Bruno Spindel, diretor executivo. As tratativas com os grandes alvos para 2022 se iniciam neste domingo (19), mas Carvalhal estará concentrado para o duelo contra o B-SAD, pelo campeonato local.

Enquanto isso, a diretoria Rubro-negra avalia outros nomes e deve iniciar tratativas com treinadores como Jorge Jesus, Paulo Sousa, Paulo Fonseca e Rui Vitória.