Mauro Cezar PereiraFoto: Reprodução/ESPN

Publicado 18/12/2021 13:57

Rio - O Flamengo fará reuniões com treinadores portugueses na Europa ao longo desta semana, mas um deles já pode ser considerado fora do páreo. De acordo com Mauro Cezar, Paulo Fonseca pretende ficar na Europa e irá recusar assumir o Rubro-Negro.

Paulo está ciente do interesse do Flamengo, mas ainda não houve conversas formais, muito menos proposta. A ideia do treinador é aguardar uma proposta que o motive. Recentemente, ele quase fechou com Tottenham e do Newcastle.

Além de Paulo Fonseca, o Flamengo pretende se reunir com Jorge Jesus, Carlos Carvalhal e Paulo Sousa durante a estadia de Marcos Braz e Bruno Spindel na Europa.