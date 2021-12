Braz, ao lado de Spindel, tem a missão de encontrar um técnico - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 18/12/2021 21:00

O Flamengo ainda está no mercado em busca de um novo treinador para a equipe, mas o futuro de um jogador do atual elenco já está definido e não será no Ninho do Urubu. Trata-se de João Lucas, lateral-direito que estava emprestado ao Cuiabá e tem contrato com o Rubro-Negro até junho.

Antes de embarcar para a Europa, onde contratará o novo treinador para o Flamengo, Marcos Braz foi questionado sobre João Lucas, ele foi franco:

"Não está voltando", disse Braz, "cravando" que João Lucas não fica no elenco para 2022.

João Lucas de tem vínculo com o Flamengo até junho de 2022. Estava cedido ao Cuiabá desde maio deste ano e, por lá, atuou em 34 das 38 rodadas pelo Dourado no Campeonato Brasileiro. E ainda deu duas assistências.