Braz, ao lado de Spindel, tem a missão de encontrar um técnico - Alexandre Vidal/Flamengo

Braz, ao lado de Spindel, tem a missão de encontrar um técnicoAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 19/12/2021 18:08

Minutos antes de embarcar para Portugal, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, conversou com jornalistas presentes no saguão do Aeroporto Internacional Tom Jobim, na tarde deste sábado. E, além de comentar sobre a possibilidade de contratar Jorge Jesus e outros treinadores portugueses, foi conciso ao definir que João Lucas não retornará ao clube.



"Qual João Lucas que está voltando? Não (ao ser respondido pela repórter Isabelle Costa quem estava no Cuiabá), ele não estará voltando", disse Braz.



João Lucas de tem vínculo com o Flamengo até junho de 2022. Estava cedido ao Cuiabá desde maio deste ano e, por lá, atuou em 34 das 38 rodadas pelo Dourado no Campeonato Brasileiro. E ainda deu duas assistências.



João Lucas ainda não sabe qual será o seu destino e, junto aos seus representantes, deve negociar uma rescisão de contrato amigável junto ao Flamengo, onde foi contratado em 2019, após passagem pelo Bangu.