Jorge Jesus - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 20/12/2021 09:00

Rio - Jorge Jesus segue vivendo dias de muita pressão no comando do Benfica. De acordo com o jornal português "Correio da Manhã", o presidente do clube português, Rui Costa, está incomodado com a postura do técnico. O fato do Mister não ter rejeitado o Rubro-Negro publicamente teria gerado uma irritação no dirigente. Com isso, a pressão sobre Jesus aumentou.

"A novela Flamengo/Jorge Jesus está causando profundo incómodo na estrutura dirigente do Benfica. Rui Costa, presidente do clube, está muito desagradado pela forma como o treinador também tem contribuído para a narrativa do possível regresso ao Brasil e ao clube onde foi feliz e ganhou títulos nacionais e internacionais", disse o diário.

A cúpula de futebol do Flamengo está na Europa em busca de um novo técnico para assumir o comando do clube carioca na próxima temporada. Supercampeão pelo Rubro-Negro em 2019, Jorge Jesus continua sendo o favorito dos torcedores.