Jorge Jesus estará na torcida pelo FlamengoDivulgação

Publicado 19/12/2021 19:35

Com Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo da pasta, respectivamente, já em Portugal, o Flamengo tem reuniões marcadas com técnicos portugueses a fim de escolher o substituto de Renato Gaúcho. E o advogado de Jorge Jesus, Luís Miguel Henrique, reiterou que o Mister "nunca disse que não, porque não houve uma conversa a esse respeito".



"Há uma questão e não tenho problemas em dizer isto. Neste momento, o ambiente em torno de Jorge Jesus no Benfica não é fácil, porque não está ganhando. Depois, há um somatório de coisas, em que o menos responsável é o Flamengo. Está a fazer a parte que lhe compete, até porque há ano e meio aconteceu-lhes a mesma coisa: o Jorge estava quietinho e sossegado no Flamengo, tinha renovado contrato, e os órgãos de comunicação social e o Benfica carregaram em cima até chegar", disse Luís Miguel Henrique ao jornal português "Record", emendando:



"É claro e óbvio que o Flamengo quer um treinador. Se pudesse ser Jorge Jesus, eles quereriam? Com toda a certeza absoluta. Se é prioridade para o Flamengo? Tens de perguntar ao Marcos Braz. Ele (Braz) não mente! O Jorge Jesus nunca disse que não, porque não houve uma conversa a esse respeito. Não há rigorosamente qualquer proposta."



Com Jesus no radar, Braz e Spindel iniciam as reuniões neste domingo e devem ficar até o dia 23 em Portugal para reuniões em prol de um novo treinador (saiba mais aqui).