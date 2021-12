Rodolfo Landim - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 20/12/2021

Rio - Após uma temporada sem títulos de grande expressão, o torcedor do Flamengo se concentra em 2022. No entanto, de acordo com a taróloga Mística Rodrigues, que previu a derrota rubro-negra na decisão da Libertadores para o Palmeiras, o ano que vem não promete realizações muito positivas para o clube carioca.

De acordo com ela, o Flamengo viverá uma temporada difícil com grande possibilidade de novamente não ter um ano de conquistas no futebol. "Vejo uma negociação em relação a chegada de um novo técnico. O Flamengo precisa ajustar muita coisa. Para conseguir um grande título em 2022, vai precisar de uma grande parceria, uma grande mudança no time, pois eles não estão equilibrados e não estão com uma boa pegada para que isso aconteça", afirmou.

Além disso, a vidente também afirmou que o Flamengo deverá ter uma perda importante dentro de campo. Ela acredita que um dos grandes medalhões rubro-negros está com os dias contados no Ninho do Urubu. "Vejo também uma negociação de um dos jogadores importantes", disse.