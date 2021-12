Rodolfo Landim - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 20/12/2021 10:30

Rio - Ainda buscando um novo técnico, o Flamengo também se movimenta em relação a montagem do seu elenco para 2022. De acordo com o portal "Bola Vip", o lateral-esquerdo Renê pode estar de saída. Segundo o site, o Rubro-Negro não irá dificultar a transferência do atleta em caso de proposta.

O clube carioca acredita que a transferência de Renê pode ajudar o Ramon. Revelado na base do Flamengo, o jovem, de 20 anos, se tornaria de forma incontestável a principal opção no banco de reservas de Filipe Luís, ganhando mais espaço no elenco rubro-negro.

Renê chegou ao Flamengo em 2017 e apesar de ter vivido bons momentos com a camisa do clube carioca, nunca conseguiu conquistar os torcedores. No total, o lateral entrou em campo em 201 partidas, fez seis gols e deu 17 assistências.