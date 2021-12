Weverton ao lado de Rodinei - Reprodução

Weverton ao lado de RodineiReprodução

Publicado 20/12/2021 12:20

Rio - A Académica OAF, de Portugal, encaminhou a contratação de Weverton, atacante de 19 anos do Sub-20 do Flamengo, por empréstimo de um ano, com opção de compra de € 250 mil (cerca de R$ 1,6 milhão) por 70%. Os jurídicos já trocaram documentos.

Weverton chegou ao Flamengo em 2018 para fazer parte do elenco sub-17 do clube carioca. Na última temporada, o atacante atuou em 17 partidas e fez dois gols pela equipe sub-20.

O jogador, de 19 anos, conquistou muitos títulos na base rubro-negra. Ele foi campeão do Brasileiro Sub-20, da Supercopa do Brasil Sub-20, o Brasileiro Sub-17 e a Copa do Brasil Sub-17.