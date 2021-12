Vice-presidente de futebol Marcos Braz - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 20/12/2021 18:00

Rio - O Flamengo está em Portugal em busca do novo treinador para 2022, e Jorge Jesus é uma das opções da diretoria. Assim, nesta segunda-feira, o vice de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz, disse que "muito provavelmente" tomará um café com o Mister e acredita que conversar com o técnico não é "nenhuma indecência".

Para sustentar o posicionamento, Braz lembrou que, em 2020, o Benfica foi atrás de Jesus quando ele ainda cumpria contrato com o Flamengo.



"O Jorge tem jogos importantes aqui, o Jorge está focado e com a cabeça aqui no Benfica, tem contrato até 30 de maio do ano que vem. Isso também não é problema, né? Porque quando o presidente do Benfica foi lá atrás do Jorge Jesus, ele também tinha contrato com a gente. Então, não estou fazendo nenhuma indecência, não estaria fazendo nenhuma indecência se eu fosse em cima do Jorge Jesus, porque, quando o Jorge Jesus estava no Flamengo, ele também estava sob contrato", disse Braz, ao canal CMTV, de Portugal.



Vale lembrar que, quando chegou em Lisboa, Braz conversou com a imprensa portuguesa e afirmou que Jorge Jesus, pelo histórico de sucesso no Rio de Janeiro, "é uma opção natural".



Também é importante destacar que Jesus não é a única opção do Flamengo. Os dirigentes, inclusive, já conversaram com Paulo Sousa, atual comandante da seleção polonesa. Na conversa, o técnico reiterou o desejo de trabalhar no futebol brasileiro, algo que seria inédito em sua carreira.