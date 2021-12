Jorge Jesus segue no Benfica apesar da pressão da torcida - Cátia Luís/Benfica

Publicado 20/12/2021 20:00

Rio - De saída do Flamengo, o zagueiro Bruno Viana pode retornar ao futebol português. De acordo com informações do portal "Goal", o Benfica teria interesse no atleta que pertence ao Braga. No Rubro-Negro, o defensor, de 26 anos, não conseguiu ter uma passagem positiva.

A lesão de Lucas Veríssimo está fazendo o clube de Jorge Jesus avaliar o mercado à procura de um novo defensor. Segundo o portal, o Benfica já fez contato com o staff do atleta. Bruno Viana estaria nos planos do ex-técnico do Flamengo.



Bruno Viana chegou ao Flamengo no início do ano por empréstimo, mas não teve bom desempenho. Para comprá-lo ao fim do contrato, o Rubro-Negro teria que desembolsar 8 milhões de euros (cerca de 48 milhões de reais).