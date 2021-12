Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 20/12/2021 19:00

Rio - O nome do lateral-direito Fabricio Bustos estaria novamente sendo avaliado pelo Flamengo. De acordo com Ekrem Konur, especialista em transferências, o Rubro-Negro seria um dos clubes brasileiros interessados na contratação do jogador do Independiente, da Argentina.

Fabricio Bustos, de 25 anos, defende o Independiente desde o começo da sua carreira. Campeão da Sul-Americana em 2017 em cima do próprio Flamengo, o jogador já foi convocado para defender a seleção argentina recentemente.

Além do clube carioca, Palmeiras, Internacional, Fortaleza e Santos teriam interesse em Bustos. Na última temporada, o lateral-direito entrou em campo em 57 partidas, fez dois gols e deu cinco assistências.