Rodolfo Landim - Marcelo Cortes / Flamengo

Rodolfo LandimMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 21/12/2021 10:00 | Atualizado 21/12/2021 10:01

Rio - A tentativa do Flamengo de contratar um novo técnico para 2022 tem sido árdua. E de acordo com informações do jornal português "Record", ao menos três nomes já recusaram trabalhar no Rubro-Negro no ano que vem. Além de Jorge Jesus, Carlos Carvalhal e Paulo Souza teriam fechado as portas para o clube carioca.

Os três técnicos estão empregados. Jorge Jesus tem contrato com o Benfica até o meio do ano que vem. Carvalhal dirige o Braga e tem vínculo com o clube até o mesmo período. Enquanto isso, Paulo Souza dirige a seleção da Polônia. O técnico também teria recebido uma oferta do Internacional.

Com isso, quem ganha força no Flamengo é Vitor Pereira. Demitido do Fenerbahçe na última segunda-feira, o técnico poderia chegar ao clube carioca sem qualquer gasto extra com multa rescisória. A sua última partida no comando do clube turco foi no empate em 2 a 2 no clássico diante do Besiktas no último domingo. O técnico chegou ao Fenerbahçe no começo da temporada e comandou o clube em 25 jogos, foram 11 vitórias, 7 empates e 7 derrotas.

Vitor Pereira, de 53 anos, dirigiu equipes como Porto, Olympiacos e teve duas passagens pelo Fenerbahçe. Ele conquistou dois títulos do Campeonato Português e um título do Campeonato Grego, entre suas principais conquistas.