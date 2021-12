Rodolfo Landim - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 21/12/2021 10:30

Rio - Em busca de reforços para a temporada de 2022, o Flamengo teria o interesse na contratação do atacante Valentín Castellanos. Nascido na Argentina, o jogador, de 23 anos, atua no New York City, dos Estados Unidos. As informações são do narrador João Guilherme dos Canais Disney.

O atleta também já esteve na mira do Palmeiras. Ele foi revelado pela Universidad, do Chile, passou pelo Torque, do Uruguai, antes de chegar ao clube norte-americano em 2018. Na última temporada, Castellanos entrou em campo em 35 jogos, fez 22 gols e deu 8 assistências.

Valentín Castellanos tem passagens por seleções argentinas de base e é considerado um grande valor do futebol dos Estados Unidos. O Flamengo espera a contratação de um novo técnico para definir suas prioridades, porém, segue de olho no mercado.