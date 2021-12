Gabigol - Reprodução

GabigolReprodução

Publicado 21/12/2021 16:30 | Atualizado 21/12/2021 16:32

Rio - O Flamengo teve uma temporada sem títulos, mas ainda assim continua tendo jogadores bastante valorizados no mercado brasileiro. De acordo com o portal "Transfermakt, o Rubro-Negro tem três jogadores entre os dez mais valiosos do país. Atlético-MG, Internacional e Palmeiras também têm atletas na lista.

Gabigol é o atleta mais valorizado. O atacante, de 25 anos, está avaliado em 26 milhões de euros (aproximadamente R$ 168 milhões na cotação atual). Em terceiro lugar, o meia Arrascaeta aparece. O uruguaio, de 27 anos, está avaliado em 16 milhões de euros (cerca de R$ 103 milhões).

Em oitavo lugar na lista, aparece o atacante Pedro. De acordo com o portal, o jogador, de 24 anos, apesar da reserva, está avaliado em 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 77 milhões). O atleta foi pretendido por São Paulo, Corinthians e Palmeiras, mas seguirá no Flamengo.

Atual campeão da Libertadores, o Palmeiras tem cinco jogadores entre os mais valiosos do país. São eles: Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Veron, Gabriel Menino e Dudu. O Atlético-MG tem Zaracho na lista dos mais bem avaliados e o Internacional conta com Yuri Alberto.

Confira o top 10 dos jogadores mais valiosos:

1º Gabigol – 26 milhões de euros

2º Danilo – 18 milhões de euros

3º Arrascaeta – 16 milhões de euros

4º Patrick de Paula – 16 milhões de euros

5º Gabriel Veron – 15 milhões de euros

6º Gabriel Menino – 15 milhões de euros

7º Zaracho – 13 milhões de euros

8º Pedro – 12 milhões de euros

9º Yuri Alberto – 12 milhões de euros

10º Dudu -12 milhões de euros