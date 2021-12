Edmundo - Reprodução

Publicado 21/12/2021 19:29 | Atualizado 21/12/2021 19:32

Rio - O ex-jogador de futebol, Edmundo, falou sobre a busca do Flamengo por um novo técnico. Comentarista da Band, o Animal afirmou que o clube carioca não pode ficar refém de Jorge Jesus e lembrou o passado do técnico, antes da temporada de 2019.

"O Jorge Jesus foi um sucesso absoluto, inquestionável, mas veio aqui para o Brasil e se ofereceu para Atlético e Vasco antes daquele trabalho inesquecível. Não existe só ele, gente. Ele retornou agora para o Benfica, tá na Champions, todo mundo feliz. O Flamengo não pode ser refém dele. Tem que seguir o seu caminho", disse.

O ex-jogador Denílson concordou com a opinião de Edmundo e afirmou que a temporada do ano que vem poderá ser comprometida com a demora na escolha de um novo técnico.

"Precisa acelerar o processo para que o novo técnico participe do planejamento e processo de 2022. Não dá para esperar tanto. Já já os jogadores se reapresentam”, opinou.