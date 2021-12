Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 21/12/2021 15:00

Rio - O jornal argentino "Olé" destacou o poder econômico do futebol brasileiro em comparação com o argentino. Entre os destaques da publicação está o Flamengo. O Rubro-Negro foi chamado de "máquina de fazer dinheiro", especialmente por conta dos seus patrocinadores.

O veículo destacou o acordo com a PixBet, que vai render R$ 24 milhões por ano aos cariocas. Além disso, o jornal lembrou a grande quantidade de acordos firmados pelo clube com a Adidas (fornecedora) e Banco BRB (patrocinador máster).



"Unicamente por sua camiseta, o Fla fatura quase R$ 150 milhões, ou US$ 26,2 milhões, por ano", publicou.

Além deles, há ainda contratos com Mercado Livre (costas), PixBet (omoplatas), Havan (manga), Total (número), Construtora ABC, TIM (número) e Moss (meias).