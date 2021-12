Mauro Cezar Pereira - Foto: Reprodução/ESPN

Publicado 21/12/2021 13:47

Rio - O Flamengo ainda busca a contratação de um novo técnico. O nome de Vitor Pereira, de 53 anos, vem crescendo no Rubro-Negro. Na opinião de Mauro Cezar Pereira, o ex-técnico do Fenerbahçe é a melhor opção que o clube carioca tem, sem ser Jorge Jesus.

"Tirando o Jorge Jesus porque conto com ele sendo carta fora do baralho, a não ser que aconteça alguma coisa absurda, ele não voltará para o Brasil, pelo menos, nesse momento. Vitor Pereira é um técnico experiente, com títulos no currículo, que já rodou países diferentes, já é mais calejado no sentido de deixar Portugal e trabalhar em outro país. Tem títulos nacionais, de Supercopas, ou seja, é um técnico que já experimentou o sabor da conquistas em três diferentes ligas (Portugal, Grécia e China). É um técnico que já derrotou o Jorge Jesus, de muita personalidade, tem um estilo que parece com o Flamengo de pressionar muito o adversário. O Vitor Pereira disponível no mercado torna-se o nome mais interessante", afirmou.

Demitido do Fenerbahçe na última segunda-feira, o técnico poderia chegar ao clube carioca sem qualquer gasto extra com multa rescisória. A sua última partida no comando do clube turco foi no empate em 2 a 2 no clássico diante do Besiktas no último domingo. O técnico chegou ao Fenerbahçe no começo da temporada e comandou o clube em 25 jogos, foram 11 vitórias, 7 empates e 7 derrotas.

Vitor Pereira, de 53 anos, dirigiu equipes como Porto, Olympiacos e teve duas passagens pelo Fenerbahçe. Ele conquistou dois títulos do Campeonato Português e um título do Campeonato Grego, entre suas principais conquistas.