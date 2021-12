Marcos Braz e Bruno Spindel seguem a rotina de reuniões em Portugal - Alexandre Vidal/Flamengo

Marcos Braz e Bruno Spindel seguem a rotina de reuniões em PortugalAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 22/12/2021 10:52

O primeiro passo para levar Jesus de volta ao Brasil foi dado, mas a diretoria do Flamengo prefere manter as opções em aberto, caso a negociação com o Benfica não vá para a frente. Por isso, o vice de futebol, Marcos Braz, e o diretor, Bruno Spindel, se reunirão nesta quarta-feira com Carlos Carvalhal, em Braga, segundo o site 'GE'.

A viagem para o Norte de Portugal já estava programada antes do encontro com Jesus na noite de terça-feira. Além de Carvalhal, a dupla rubro-negra também pretende conversar com os dirigentes do Braga, para saber em quais condições conseguiria a liberação do treinador.



Entretanto, tudo depende da definição de Jorge Jesus. Braz e Spindel estiveram na noite de terça-feira na casa do treinador, que aceitou a proposta para retornar ao Flamengo. entretanto, a parte mais difícil começa agora.



Apesar de Jesus estar muito pressionado pelos torcedores, o Benfica não gostou da forma como o Flamengo tratou a viagem de Portugal e pode atrapalhar a negociação. O treinador tem multa rescisória de é de 6 milhões de euros (quase R$ 39 milhões) e o contrato vai até o meio de 2022.



Por isso, o Flamengo prefere manter as opções em aberto. Além de Carvalhal, Paulo Sousa, da seleção da Polônia, é outra opção e, inclusive, agradou muito nas conversas.