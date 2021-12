Mesmo com todas dificuldades, Jorge Jesus sempre foi a prioridade do Flamengo - MAURO PIMENTEL / AFP

Publicado 22/12/2021 09:13 | Atualizado 22/12/2021 10:26

Principal desejo da diretoria, Jorge Jesus aceitou retornar ao Flamengo. Marcos Braz e Bruno Spindel se reuniram na noite de terça-feira com o treinador português, que disse "sim" à proposta. A imprensa portuguesa noticiou o encontro. Agora, o Rubro-Negro precisará se entender com o Benfica para conseguir a liberação.

Em entrevista ao jornal Record, Marcos Braz disse: "Nunca fui à casa de ninguém sem ser convidado".

Pressionado pela torcida do Benfica, Jesus ficou satisfeito com o que ouviu na conversa em relação à parte financeira, tempo de contrato e projeto. Entretanto, agora entra a parte que pode ser mais difícil.



O Benfica não escondeu seu descontentamento com a postura do Flamengo em procurar Jesus no meio da temporada. Além disso, a multa rescisória em contrato do treinador e de sua comissão é de 6 milhões de euros (quase R$ 39 milhões). Pode pesar a favor o clima ruim do treinador com a torcida e, com isso, o Rubro-Negro espera reduzir esse valor num acordo.

O Benfica disse que não irá se pronunciar no momento.



Na viagem à Europa que começou no fim de semana, os dirigentes do Flamengo vem conversando com outros técnicos portugueses, mas nunca esconderam que a prioridade é Jesus, campeão da Libertadores e do Brasileiro de 2019. Carlos Carvalhal, do Braga, e Paulo Sousa, da seleção da Polônia eram as outras opções.