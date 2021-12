Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 23/12/2021

Rio - O Newcastle tem interesse na contratação de Lucas Paquetá e não irá medir esforços para tirar o meia do Lyon. De acordo com informações do “Le 10 Sport”, os ingleses fizeram uma proposta ao Lyon de 40 milhões de euros (R$ 260 milhões na cotação atual). Formador do jogador da seleção brasileira, o Flamengo poderá receber cerca de R$ 10,4 milhões.

De acordo com o portal "Foot Mercato", o Lyon já recusou uma oferta do clube inglês por Paquetá. De acordo com a publicação, o salário oferecido ao jogador foi de 850.000 de euros (aproximadamente R$ 5.442.273,68). A quantia, inclusive, daria mais de 10 milhões de euros por ano, ou seja, cerca de R$ 64 025 154,40, na cotação atual.

Na última temporada, o brasileiro atuou em 34 jogos, fez dez gols e deu sete assistências. Já na atual, o atleta já entrou em campo em 21 jogos, marcou sete vezes e contribuiu com quatro passes para gol.