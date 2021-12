Rodolfo Landim - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 23/12/2021 09:00

Rio - Reforço do Flamengo para 2021, o atacante Kenedy vem recebendo sondagens de clubes europeus. Apesar de não ter se firmado, o jogador deseja seguir no clube carioca. De acordo com informações do portal "BolaVip", o ex-jogador do Chelsea comunicou ao Rubro-Negro que quer seguir até o fim do seu contrato.

De acordo com o portal "UOL", o Shakhtar Donets é o maior interessado no jogador. O clube ucraniano procurou o Chelsea para tentar a contratação de Kenedy, que está emprestado ao Rubro-Negro até o meio do ano que vem. A chegada de Kenedy ao time ucraniano é um desejo do técnico italiano Roberto de Zerbi.

O Flamengo, por sua vez, aguarda o desenrolar das conversas. Kenedy chegou ao clube carioca em agosto, mas atuou pouco. Foram 17 jogos, a maioria deles entrando no segundo tempo, e apenas um gol marcado.