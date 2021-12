Rodolfo Landim foi reeleito presidente do Flamengo - Marcelo Cortes / flamengo

Rodolfo Landim foi reeleito presidente do FlamengoMarcelo Cortes / flamengo

Publicado 23/12/2021 14:26

Rio - Após se destacar pelo Cuiabá no último Brasileiro, o lateral-direito João Lucas voltou ao Flamengo. Porém, o Rubro-Negro deseja negociar o atleta e conseguir lucro com uma venda. De acordo com o portal "Tutto Mercato", a Fiorentina tem interesse na contratação do jogador.

O Flamengo e o clube italiano estiveram envolvidos em dois negócios nos últimos anos. Porém, nas outras ocasiões, o Rubro-Negro que tirou atletas do clube italiano. Gerson defendia a Fiorentina, por empréstimo, quando foi comprado junto a Roma. E Pedro foi vendido ao Fla pelo próprio clube de Florença.

João Lucas, de 23 anos, chegou ao Flamengo em 2019 após defender o Bangu. Na sua última temporada, ele entrou em campo em 34 partidas pelo Cuiabá, não fez gols e deu duas assistências.