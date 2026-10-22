Léo Ortiz em ação contra o Estudiantes - Adriano Fontes / Flamengo

Léo Ortiz em ação contra o EstudiantesAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 22/10/2026 18:00

empatado sem gols no primeiro jogo, o Rubro-Negro joga por uma vitória simples para avançar à decisão contra o Palmeiras. Em entrevista à "ESPN", o zagueiro Léo Ortiz valorizou o reencontro com os argentinos. Em busca da sexta final na história, o Flamengo enfrenta o Estudiantes, nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Após ter, o Rubro-Negro joga por uma vitória simples para avançar à decisão contra o Palmeiras. Em entrevista à "ESPN", o zagueiro Léo Ortiz valorizou o reencontro com os argentinos.

"Acredito que tem uma rivalidade pelos últimos anos. Óbvio que eles têm uma motivação grande também, por a gente ter conseguido a classificação nas quartas de final, dentro da casa deles, nos pênaltis (no ano passado). É outro momento, outro contexto e espero que a gente possa, mais uma vez, sair com a classificação", disse o zagueiro.



A declaração de Léo Ortiz de que a relação entre Flamengo e Estudiantes estaria se tornando uma rivalidade, praticamente um clássico sul-americano, tem total embasamento. Nas últimas duas edições da Libertadores, os clubes se enfrentaram cinco vezes, com duas vitórias rubro-negras, dois empates e duas derrotas. O equilíbrio, portanto, foi uma marca dos duelos.

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No século passado, as equipes também se enfrentaram pela extinta Supercopa dos Campeões da Libertadores, com um retrospecto mais favorável ainda para o Flamengo. Ao todo, foram oito jogos, três vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, sendo essa a única classificação dos argentinos, até o momento, sobre o Rubro-Negro.

Adversário complicado

Ao longo da entrevista, Léo Ortiz aproveitou a oportunidade para destacar o atacante rival Guido Carrillo. O zagueiro do Flamengo, que é considerado um dos pilares defensivos da equipe, apontou o jogador rival como o grande foco de atenção do sistema defensivo para a partida de volta.

"Acho que não tem como fugir do Carrillo. Ele é a peça principal, a peça central do jogo, muito bom na primeira bola, muito bom nas bolas aéreas. Eles fazem de tudo para jogar por ele, não só no jogo, mas também nas bolas paradas. A gente tá bem coberto ali na defesa para não sofrer com isso, porque a gente já tem consciência que o jogo vai passar muito por ele", explicou Ortiz.

O que o Flamengo precisa para classificar?



Para chegar à segunda final consecutiva da Libertadores, o Flamengo precisa apenas de uma vitória simples dentro do Maracanã. Caso a partida termine empatada, o jogo vai para os pênaltis, da mesma forma que foi o último confronto entre as equipes na competição. Naquela ocasião, a eliminatória terminou empatada por 2 a 2 no placar agregado, mas o Rubro-Negro saiu classificado por 4 a 2, com Rossi pegando duas penalidades.



Em caso de classificação, o Flamengo reencontrará o Palmeiras, que eliminou o Fluminense, na final pela terceira vez na história. Em 2021, o Alviverde levou a melhor e venceu por 2 a 1, em jogo marcado pela falha de Andreas Pereira. Já no ano passado, o Rubro-Negro deu o troco e venceu por 1 a 0, com gol do zagueiro Danilo. A grande decisão será realizada no dia 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza