Publicado 02/03/2021 09:02

Rio - Após oito anos, o Fluminense está de volta à Libertadores. O presidente do clube carioca, Mário Bittencourt acredita que o Tricolor pode buscar o título inédito da competição. O mesmo pensamento é alimentada pelo treinador Roger Machado, que foi recentemente contratado pelo clube das Laranjeiras.

"Conheço bastante a competição, sei das dificuldades da competição e sei que é perfeitamente possível da gente vencê-la. E isso me gera otimismo, um otimismo baseado no que a gente tem visto na forma que o time está atuando, a mescla da juventude com a experiência. O Marcão é peça importante dessa construção", afirmou em entrevista à Flu TV.

Roger Machado disputou a Libertadores de 2008 pelo Fluminense. Ele fez parte do elenco vice-campeão, que acabou perdendo a final da competição para a LDU, no Maracanã. Aquela derrota dói até os dias de hoje nos tricolores e também no treinador.

"Eu venci minha primeira Libertadores que joguei e achei que iria embalar umas cinco competições (risos). E eu vim disputar uma final de Libertadores novamente em 2008, 13 anos depois. O jogo contra o São Paulo perto do final que nos deu a classificação para a outra frase tenho uma memória viva do jogo contra o Boca, em Avellaneda porque entrei em campo, então a memória fica um pouco mais viva. O jogo de ida da final na altitude de Quito e, sem dúvida, o jogo da volta que se o regulamento tivesse permanecido como o do ano anterior o resultado seria suficiente para que a gente fosse campeão. As memórias estão muito vivas. Isso tudo entra na construção, entra na energia e colocamos tudo isso na personalidade do nosso trabalho em função das nossas vivências. E isso é muito vivo para mim ainda hoje", disse.