Publicado 02/03/2021 17:08

Começou oficialmente nesta terça-feira (2) a Era Roger Machado no Fluminense. Com a reapresentação do elenco principal após quatro dias de folga ao fim do Campeonato Brasileiro, o novo treinador fez nesta tarde o seu primeiro treino e conversou com os jogadores antes da atividade.

Ele terá pouco tempo para preparar a equipe visando à possível estreia do Fluminense na pré-Libertadores. Roger Machado trabalhará de sete a nove dias para preparar o Tricolor para o jogo contra o Ayacucho, do Peru.



Tudo pode mudar caso o Palmeiras conquiste a Copa do Brasil no próximo domingo, o que levará o Fluminense diretamente à fase de grupos da Libertadores. Entretanto, se o Grêmio for campeão, o Tricolor das Laranjeiras jogará na próxima semana o seu futuro.



Inicialmente, a partida está marcada para o dia 9, no Maracanã. Entretanto, existe a possibilidade de ser adiada para 10 ou 11, por causa da definição muito em cima do duelo. De qualquer maneira, Roger terá pouco tempo e a tendência é manter neste primeiro momento a forma de jogar da equipe de Marcão, que será o seu auxiliar.

Os primeiros contratados (Rafael Ribeiro, Samuel Xavier e Wellington) podem ser inscritos na pré-Libertadores caso sejam regularizados nesta semana, mas seu aproveitamento é incerto por conta do pouco tempo de preparação.

Enquanto isso, o Fluminense estreará nesta quinta-feira no Campeonato Carioca contra o Resende com uma equipe sub-23 comandada pelo auxiliar Ailton Ferraz e com jogadores do profissional pouco aproveitados na reta final da temporada de 2020.